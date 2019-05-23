توصية بالإبقاء على الملاكمة في أولمبياد 2020 لكن بعيدا عن #الاتحاد_الدولي

صحيفة الخليج الإلكترونية

أوصى المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية يوم الأربعاء باحتفاظ الملاكمة بمكانها ضمن الألعاب التي ستظهر في أولمبياد طوكيو العام المقبل لكن بعيدا عن ولاية الاتحاد الدولي لهذه الرياضة.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في بيان إنها ستعمل على إنشاء مجموعة عمل بدلا من الاتحاد لإدارة شؤون اللعبة بما في ذلك تنظيم تصفيات التأهل للأولمبياد في الفترة من يناير كانون الثاني إلى مايو أيار المقبلين.

وجاءت التوصيات في أعقاب تحقيق أجرته اللجنة الأولمبية الدولية بشأن الطريقة التي يدار بها الاتحاد الدولي والسياسات المالية التي يتبعها بعد أن وقع في دوامة من المشاكل لسنوات.

ويقول الاتحاد الدولي للملاكمة إنه بدأ إصلاحا شاملا خلال آخر 18 شهرا وفعل كل ما طلب منه لكن اللجنة الأولمبية الدولية قالت إن ”مستوى التقدم كان ضعيفا“.

وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية للصحفيين ”صدر اليوم قرار يصب في صالح رياضة الملاكمة. نريد أن نضمن أن يحقق الملاكمون أحلامهم ويشاركوا في أولمبياد طوكيو 2020.

”في الوقت نفسه نعرض وسيلة من أجل رفع الإيقاف. لكن يجب أن يكون هناك تغيير جوهري آخر“.

وسيتم رفع هذه التوصيات إلى الجلسة الكاملة للجنة الأولمبية الدولية في لوزان في يونيو حزيران. وأضافت اللجنة أنه يجب مراجعة موقف الاتحاد الدولي للملاكمة بعد انتهاء أولمبياد طوكيو.

وقال الاتحاد الدولي للملاكمة في بيان إنه ”أحيط علما“ بتقرير اللجنة الأولمبية الدولية ولن يصدر المزيد من التعليقات حتى إشعار آخر.

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وأضاف ”لكن الاتحاد الدولي يتطلع في الوقت ذاته للتعاون مستقبلا مع اللجنة الأولمبية الدولية“.

وقالت اللجنة الأولمبية الدولية في تقرير ”لا تزال هناك مسائل خطيرة تتعلق بالإدارة الرشيدة… تؤدي إلى إلحاق ضرر كبير من الناحيتين القانونية والمالية بالنسبة للجنة الأولمبية الدولية والحركة الأولمبية والجهات ذات الصلة“.

وأضاف التقرير أن الاتحاد الدولي للملاكمة ”أخفق في إدارة الأمور بطريقة عادلة فيما يتعلق.. باتخاذ القرارات (المتعلقة بنزالات الملاكمة) ما ضاعف من تدهور ثقة الملاكمين في نزاهة المسابقات“.

وفي الوقت الذي تتولى فيه اللجنة الأولمبية الدولية تنظيم الأولمبياد بشكل عام تدير الاتحادات البطولات الرياضية الخاصة بها ضمن هذا الإطار.

وسيحرم الإيقاف الاتحاد الدولي للملاكمة من مصدر رئيسي للتمويل كما أنه يمثل ضربة كبيرة للمؤسسة التي نظمت مشاركات الملاكمة في الأولمبياد لمدة 73 عاما.

وأوقف الاتحاد رئيسه السابق غفور رحيموف من منصبه في مارس آذار بسبب صدور عقوبة ضده في الولايات المتحدة بداعي ”توفير الدعم لمنظمة إجرامية“ وهو أمر نفاه المسؤول الأوزبكي بشدة.

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وتم تعيين المغربي محمد مستحسني رئيسا مؤقتا للاتحاد.

وأكدت اللجنة الأولمبية الدولية الإبقاء على العدد الإجمالي للملاكمين الذين سيشاركون في أولمبياد طوكيو وهو 286 ملاكما كما سيظل عدد الفئات دون تغيير وهو ثماني للرجال وخمس للسيدات.