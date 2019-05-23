رسميا.. رفض اقتراح زيادة عدد الفرق في #كأس_العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أن كأس العالم 2022 في قطر ستستمر بـ32 فريقاً وستتأجل الخطط بزيادة عدد الفرق لـ48 فريق.

ومن المنتظر أن تكون كأس العالم 2026 بـ48 فريق، على أن تقام بنسبة كبيرة في كل من المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وأكد رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أن فكرة زيادة الفرق غير مرحب بها في الوقت التالي، وتبدو صعبة التطبيق.

ويرفض الفيفا الاستجابة للضغوطات العالمية بسحب استضافة كأس العالم من قطر، مؤكدين على جاهزية الملاعب كلها قريباً.