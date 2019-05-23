فضائل شهر رمضان

صحيفة الخليج الإلكترونية ‏ ‏شـهـر رمـضـان الـخـير تـقـوى وطـاعــــه

‏فــرصـة لــمـن يـطـلـب مــن الله غـفـران ‏مـوسم عـطاء يـا الـلي تـحفظ الـوداعه

‏ورابـع ركـن بـالدين مـن خمس الأركان ‏نــــور الأمـــل والـخـيـر بــيّـن شـعـاعـه

‏وتـفـتـحت لــلـيّ نـــوى الـخـيـر بـيـبان ‏أغـــنــم زمــانــك وأجــتـهـد لـلـبـضـاعه

‏وشـدّ الـهمم فـي طـاعتك وأنـت ربحان ‏خــلّـك عـــن الـسـيـات عــنـدك مـنـاعـه

‏وتــغـانـم الأوقــــات بـالـبـر وإحــســــان Advertisements ‏كــسـب الـفـضـايل مـــا تـحـده قـنـاعه

‏وشـهـر رمـضــــان لـقـو الإيـمـان عـنوان ‏لا تـنـشغل عــن مـوسـم الـخـير سـاعه

‏ومن لا ربح في شهر الإحســــان خسران ‏خــيـر الـعـمـل يـــا مـرتـجي لـلـشفاعه

‏وكـــلّ الـعـمل مـرصـود يــوزن بـمـيزان ‏كـــــلّ ٍ يــقــدّر بــيــن مــــده وصــاعــه

‏وحـــب الـعـمل لـلـخير يـحـتاج بـرهـان ‏العمــــــر يفنى لا يغــــــرك متـــاعه

‏دار الـفـنـاء دار الـعـنـــــاء دار الأحــزان ‏سميره العتيبي

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