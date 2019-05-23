شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. دعاء القنوت من بيت الله الحرام ليلة 18 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت قناة السعودية مقطع فيديو لدعاء القنوت من بيت الله الحرام، في أجواء روحانية من أطهر بقاع الأرض قاطبة. Advertisements وكان قد أمَّ المصلين في صلاة التراويح ليلة 18 رمضان بالمسجد الحرام بمكة المكرمة الشيخان: الدكتور عبدالله الجهني، والدكتور ياسر الدوسري.

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