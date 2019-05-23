شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروّع .. «جمل سائب» يقتل 4 أفراد من عائلة واحدة في بيشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُوفي مواطن وزوجته واثنان مِن أبنائه، مساء اليوم الأربعاء؛ جراء اصطدام مركبتهم من طراز “مرسيدس” بجمل سائب، فيما أُصيب طفلان من العائلة.

وتلقى أمن الطرق بطريق (الرين – بيشة) بلاغاً بحادثة التصادم بطريق الرين، وتحديداً على بُعد 50 كيلومتراً تقريباً من مركز الجنينة التابع لمحافظة بيشة.

وباشرت الجهات الأمنية الحادثة، واستخرجت 4 حالات من داخل السيارة، فيما تم استخراج حالتين من قبل بعض المواطنين الذين شهدوا الحادثة قبل وصول الجهات الأمنية.

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