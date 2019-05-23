الأمم المتحدة توضّح عدد النازحين جرّاء معارك طرابلس

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ عدد النازحين جراء القتال في العاصمة الليبية طرابلس وضواحيها تجاوز 78 ألف شخص، نصفهم أطفال.
وقال استيفان دوجريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي، إنّه لا يزال يتم إجبار الناس على الفرار من ديارهم في طرابلس وضواحيها.
وأضاف أنّ نحو 100 ألف شخص لا يزالون في مناطق المواجهة المباشرة، وأنّ 400 ألف آخرين داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد من الخطوط الأمامية.
وتابع: "يشعر عمال الإغاثة بالقلق إزاء انقطاع المياه والكهرباء، فضلاً عن التقارير التي تشير إلى تزايد درجة انعدام القانون في مناطق النزاع، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي ونهب المنازل التي يرتكبها مقاتلون".
وأكد المتحدث الأممي أنّ العديد من الأسواق أُغلقت، وسط فقر بعض المواد الغذائية وغيرها من المواد الأساسية، وارتفاع الأسعار بشكل كبير.
ولفت إلى أن العاملين في المجال الإنساني وصلوا إلى 42 ألف شخص حتى الآن، وقاموا بتزويدهم بالمواد الغذائية وأدوات النظافة ومستلزمات الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي.
وتشن قوات اللواء متقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.
وتمكنت قوات حفتر من دخول 4 مدن رئيسية، تمثل غلاف العاصمة، كما توغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها خسرت على بعض المحاور.
وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعًا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليًّا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.
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