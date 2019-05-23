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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن مضادات الدفاع الجوي السوري في حماة تصدت لطائرات مسيرة قادمة من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية المسلحة في ريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي، وأجبرتها على الانسحاب باتجاه المحاور التي أتت منها.
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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن المجموعات المسلحة استهدفت محطة الزارة الكهربائية بريف حماة الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، بقنابل ألقيت عليها من طائرة مسيرة.
ونقل المراسل عن مصدر في المحطة أنه سمع صوت طائرة من دون طيار (درون) فوق المحطة تبعها سقوط قنابل داخل حرمها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالمحطة وخروج المجموعة الثانية فيها عن الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسل "سبوتنيك": المضادات الأرضية تستهدف أجساما معادية في سماء ريف حماة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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