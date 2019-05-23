تفاصيل إعلان تركي آل الشيخ الجديد

وأوضح تركي آل الشيخ أن الإعلان الجديد يقضي بفتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال.

وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر"، اليوم الأربعاء، قائلا:

كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم، وأول مسابقة للأذان، بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال، وندعو جميع المسلمين للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية.

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وغرد تركي آل الشيخ عبر "تويتر"، أول أمس الاثنين:

يسرني الإعلان عن إطلاق مسابقة القرآن الكريم وكذلك مسابقة الأذان، وسيتم الإعلان عن التفاصيل يوم الأربعاء القادم.

وأضاف آل الشيخ "ستكون الفرصة متاحة لكل الراغبين من كل أنحاء العالم، وبالتوفيق للجميع".