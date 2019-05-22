شكرا لقرائتكم خبر عن دفاعات المملكة تعترض طائرة مسيرة للحوثيين فوق نجران والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكد بيان لسفارة خادم الحرمين الشريفين، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن دفاعات المملكة اعترضت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين فوق محافظة نجران. Advertisements وقال البيان: “إن الدفاعات الجوية بمحافظة نجران عند حدود المملكة الجنوبية مع اليمن اعترضت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون المتحالفون مع إيران”. يذكر أن تلفزيون “المسيرة” التابع للانقلابيين الحوثيين أعلن في وقت سابق عن شن هجوم بطائرة مسيرة على مطار نجران، مستهدفاً حظائر تحوي طائرتين. ولم ترد تقارير عن خسائر مادية أو بشرية من جراء محاولة الهجوم على نجران.

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