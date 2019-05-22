شكرا لقرائتكم خبر عن «الزكاة والدخل»: الأموال المحصلة من «بوابة زكاتي» تصرف لهذه الفئات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن بوابة “زكاتي” الإلكترونية (هنا)، وتطبيق “زكاتي” للهواتف الذكية، توفران خدمة اختيارية لأفراد المجتمع، تمكنهم من إخراج زكاتهم إلكترونياً من داخل المملكة أو خارجها، مبينة أن أموال الزكاة المحصلة سيتم صرفها على كافة الفئات المسجلة في مختلف برامج الضمان الاجتماعي المعتمدة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ وذلك بهدف دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ وفق شراكة استراتيجية قائمة بين الهيئة والوزارة في هذا الجانب.

Advertisements

وقالت الهيئة إن بوابة “زكاتي” حققت تفاعلاً مميزاً من أفراد المجتمع منذ مطلع شهر رمضان الجاري، حيث سهّلت البوابة على الأفراد فرصة إخراج زكاتهم إلكترونياً بصورة سلسلة وميسرة في أي وقت، ومن أي مكان؛ مما كان لها بالغ الأثر في النمو الملحوظ والارتفاع المتزايد لعدد زوار البوابة.

الجدير بالذكر أن بوابة (زكاتي) تتيح لأفراد المجتمع إمكانية إخراج زكاتهم الاختيارية إلكترونياً بواسطة نظامي “سداد” و”مدى”، بطريقة سهلة وسريعة وموثوقة.

وتعتبر بوابة (زكاتي) الإلكترونية أول بوابة حكومية مخصصة لزكاة الأفراد، وتقدم خدمات عديدة ومتميّزة لأفراد المجتمع، تشمل معلومات عن الزكاة، وخدمة حاسبة الزكاة لتيسير حساب نصاب الزكاة الواجب، وتحديده سواءً كان وزن ذهب أو فضة أو مبالغ نقدية أو الصناديق الاستثمارية أو زكاة الأسهم، وتذكير بمواعيد الزكاة عند التسجيل بالبوابة، وتمكين دافعي الزكاة من معرفة أوجه صرف زكاتهم.