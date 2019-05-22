شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من «متحدث الوزارة» للمتقدمين على «الوظائف التعليمية» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: وجَّه المتحدث الرسمي باسم “وزارة التعليم”، مبارك العصيمي، مساء اليوم الأربعاء، تنبيهاً مهماً للمتقدمين لشغل “الوظائف التعليمية”. وقال “العصيمي” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “ننبه المتقدمين لشغل (الوظائف التعليمية) أن التقديم على الوظائف المطروحة متاح 24 ساعة حتى يوم الثلاثاء المقبل الموافق 1440/9/23هـ الساعة الرابعة عصراً”. ونصح المتحدث باسم “التعليم”، المتقدمين بـ”تجنُّب أوقات الذروة فلا توجد أفضلية أو فرق للتسجيل المبكر”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه مهم من «متحدث الوزارة» للمتقدمين على «الوظائف التعليمية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.