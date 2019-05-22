«الأمن العام» يحذر زوار الحرمين والمناطق المحيطة من «الأسلحة»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: ناشد الأمن العام المعتمرين والزوار للحرمين الشريفين، عدم حمل الأسلحة بكافة أنواعها في المناطق المحيطة بالحرمين. وقال الأمن العام، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بـ”تويتر”، “تحظر الأنظمة حمل الأسلحة بكافة أنواعها بالحرمين الشريفين وساحاتهما والمناطق المحيطة بهما، وفي حال ملاحظة ذلك نأمل إبلاغ أقرب رجل أمن”.

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