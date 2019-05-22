شكرا لقرائتكم خبر عن «العمل» تدشن تطبيق «وصال» لتسهيل الوصول للمحتاجين.. إليك روابط التحميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الأربعاء، عن تدشين تطبيق “وصال” الذي يربط الوزارة والجهات الخيرية بالمحتاجين المتعففين من الأقارب أو الجيران.

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وقالت الوزارة، إنه يمكن من خلال التطبيق تزويد الوزارة بمعلومات عن الحالة، ليتم التواصل معها وتقديم الخدمة التي تحتاج إليها.

ويساعد التطبيق في تسهيل تقديم المعلومات عن المتعفف، وعنوانه، ووصف لحالته، وسبب عدم تقديمه على خدمة معاش الضمان.

ويمكن تحميل التطبيق لهواتف “آيفون” عبر منصة آب ستور (مـن هـنا)، ولهواتف “أندرويد” عبر منصة جوجل بلاي (مـن هـنا).