شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالعزيز الخالد: اللاعب السعودي «يشيّن» نفسه ويسيء لوطنه بهذا التصرف (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

انتقد المدرب الوطني الدكتور عبدالعزيز الخالد سلبيات، بعض لاعبي المنتخب الوطني، مؤكداً أنهم قدوة للنشء والشباب ولا بد أن يكونوا كذلك بتصرفاتهم.

وقال الخالد، في برنامج “الديوانية” على قناة “KSA سبورت” إن من السلبيات في اللاعب السعودي “القزع” كأنه يتعمد أن “يشين” نفسه.

وأضاف أن النشء يقلد هؤلاء اللاعبين، مؤكداً أن أشكال لاعبينا جميلة ووجوههم نيرة، ولا بد للاعب أن يضع لنفسه خطاً لا يحيد عنه لأنه سفير للوطن في الخارج، مشدداً على ضرورة وجود دور واضح لإدارات الأندية في توجيه اللاعبين، وعدم السماح لهم بتصرفات تسيء لهم ولأنديتهم ولصورة الوطن بالكامل حال تمثيله في محافل دولية.