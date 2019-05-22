وكالة: ولي عهد أبوظبي يقول الإمارات تعمل على ضمان حرية الملاحة بالمنطقة

ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال يوم الأربعاء إن الإمارات تعمل مع الدول العربية بما يضمن حرية الملاحة في المنطقة.
وقالت الوكالة إن ولي عهد أبوظبي، الذي يستضيف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في زيارته الرسمية للإمارات، قال ”دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفي مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين ويضمن حرية الملاحة في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله“.
وأضاف أن الإمارات والأردن ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة في الإمارات في المستقبل القريب.
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