مؤذن يتسبب في إفطار قرية كاملة قبل أذان المغرب في دولة عربية

جدة - عمرو شويل أوقفت وزارة الشؤون الدينية التونسيّة مؤذن جامع يحمل اسم “سيدي الشريف” عن العمل، لرفعه آذان المغرب قبل موعده بـ7 دقائق، ما تسبب في إفطار عدد من المواطنين قبل الموعد.

وأثار أهالي المنطقة ضجةّة واسعة بعد علمهم بالواقعة، وطالبوا بعزل المؤذن، وعلق مسؤول تونسي بوزارة الشؤون الدينية، على الواقعة بأنها حصلت “سهوًا وليس تعمدًا”.

دار الإفتاء في تونس أعلنت أنه من المستحب قضاء يوم آخر لمن أفطر تبعًا لهذا الخطأ بعد شهر رمضان.