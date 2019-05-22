اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تحصد الألغام الحوثية أرواح اليمنيين، مخلفةً مأساة إنسانية آخذة في التصاعد مع بلوغ الحرب عامها الخامس. الميليشيات زرعت أكثر من مليون لغم، وتعمل على تفخيخ السهول والهضاب والوديان. Advertisements يستهدف الانقلابيون من هذه العمليات، إزهاق أرواح المدنيين العزل وتعريض ممتلكاتهم للخطر. شاهد التفاصيل:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| ألغام الحوثي تفجِّر اليمن وتغتال شعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصر العربية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.