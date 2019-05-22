وقال المستشار الأمريكي جيسون جرينبلات، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي: "الأونروا عبارة عن ضمادة، وحان الوقت لتتسلم الدول المستضيفة للاجئين، والمنظمات غير الحكومية الخدمات التي تقدمها الوكالة الدولية".
وأضاف جرينبلات للمجلس: "نموذج الأونروا خذل الشعب الفلسطيني".
وفي العام الماضي، قطعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمويل أونروا.
وقال جرينبلات التي يشترك مع صهر ترامب جاريد كوشنر في صياغة خطة سلام ستعلن بعد شهر رمضان: "الوقت حان لبدء نقاش حول تخطيط نقل الخدمات التي تقدمها الأونروا إلى الحكومات المستضيفة أو غيرها من المنظمات غير الحكومية الدولية أو المحلية".
وتأسَّست الأونروا في 1949 لتقديم خدمات التعليم والصحة، لنحو خمسة ملايين لاجئ فلسطيني في الأردن، ولبنان، وسوريا، وقطاع غزة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة.
وتنظّم الولايات المتحدة مؤتمراً في البحرين يومي 25 و26 يونيو المقبل لمناقشة الجانب الاقتصادي لخطتها للسلام في المنطقة، التي قال جرينبلات إتها يمكن أن تحقق مستقبلًا مزدهرًا للفلسطينيين.
وأوضح جرينبلات: "سيكون من الخطأ ألا ينضم الفلسطينيون لنا.. ليس لديهم ما يخسروه بل سيكسبون الكثير إذا انضموا لنا. ولكن ذلك بالتأكيد خيارهم".
كانت هذه تفاصيل خبر قبل أسابيع من المؤتمر الاقتصادي لصفقة القرن.. واشنطن تطلب حل «الأونروا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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