الإفراج عن إيطالي سُجن في سوريا «3 أعوام»

وذكر المكتب في بيانٍ أوردته وكالة "رويترز": "أُطلق سراح الإيطالي أليساندرو ساندريني إثر جهود مكثفة، في بلد أجنبي، بالتنسيق والتعاون بين المخابرات، والشرطة القضائية، ووحدة إدارة الأزمات بوزارة الخارجية في إيطاليا".
وسافر ساندريني - البالغ من العمر 32 عامًا - وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا، جوًا إلى تركيا في أكتوبر 2016 لقضاء عطلة.
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