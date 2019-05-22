الإفراج عن إيطالي سُجن في سوريا «3 أعوام»

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلن مكتب رئيس وزراء إيطاليا، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح رجل إيطالي ظلّ مسجونًا في سوريا لنحو ثلاثة أعوام.

وذكر المكتب في بيانٍ أوردته وكالة "رويترز": "أُطلق سراح الإيطالي أليساندرو ساندريني إثر جهود مكثفة، في بلد أجنبي، بالتنسيق والتعاون بين المخابرات، والشرطة القضائية، ووحدة إدارة الأزمات بوزارة الخارجية في إيطاليا".

وسافر ساندريني - البالغ من العمر 32 عامًا - وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا، جوًا إلى تركيا في أكتوبر 2016 لقضاء عطلة.