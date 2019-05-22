"شالوم" في قلب المدينة المنورة بالسعودية

وجاء في التغريدة التي نشرتها صفحة "إسرائيل بالعربية" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، أنه تم نصب لافتة كبيرة في قلب المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية بجميع لغات العالم، منها اللغة العبرية.

وكتبت الصفحة:

نُصبت في المدينة المنورة في السعودية، على مقربة من المسجد النبوي الشريف، لافتة ترحب بالزوار. وكُتب عليها: "السلام عليكم.. أهلا وسهلا بكم". كتبت عبارات ترحيبية بلغات كثيرة من بينها "شالوم" بالعبرية (السلام).

ويشار إلى أن صفحة "إسرائيل بالعربية" على "تويتر"، هي الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية، الناطقة باللغة العربية.