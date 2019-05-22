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طائرات مسيّرة مذخرة بالقنابل استهدفت محطة كهرباء الزارة بريف حماة

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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن المجموعات المسلحة استهدفت محطة الزارة الكهربائية بريف حماة الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، بقنابل ألقيت عليها من طائرة مسيرة.

© Sputnik . Bassel Shartouh

ونقل المراسل عن مصدر في المحطة أنه سمع صوت طائرة من دون طيار (درون) فوق المحطة تبعها سقوط قنابل داخل حرمها، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية  كبيرة بالمحطة وخروج المجموعة الثانية فيها عن الخدمة.

وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا توصل شهر آب من العام الماضي إلى اتفاق مع الميليشيات المسلحة في ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي يقضي بتسليم المسلحين لأسلحتهم وبتسوية أوضاع من يريد البقاء منهم ونقل من يرفض التسوية إلى الشمال السوري، وقد أدت هذه الخطوات إلى إعادة فتح طريق (حمص — حماة) الحيوي.

والزارة قرية سورية تتبع ناحية حربنفسه في منطقة مركز حماة في محافظة حماة، وكان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي سيطر في 12 مايو 2016، على القرية بعد ارتكاب مجازر بحق عدد كبير من المدنيين فيها.

 

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