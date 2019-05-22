طائرات مسيّرة مذخرة بالقنابل استهدفت محطة كهرباء الزارة بريف حماة

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وقال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن المجموعات المسلحة استهدفت محطة الزارة الكهربائية بريف حماة الجنوبي، مساء اليوم الأربعاء، بقنابل ألقيت عليها من طائرة مسيرة.
© Sputnik . Bassel Shartouh
وكان المركز الروسي للمصالحة في سوريا توصل شهر آب من العام الماضي إلى اتفاق مع الميليشيات المسلحة في ريف حماة الجنوبي وريف حمص الشمالي يقضي بتسليم المسلحين لأسلحتهم وبتسوية أوضاع من يريد البقاء منهم ونقل من يرفض التسوية إلى الشمال السوري، وقد أدت هذه الخطوات إلى إعادة فتح طريق (حمص — حماة) الحيوي.
والزارة قرية سورية تتبع ناحية حربنفسه في منطقة مركز حماة في محافظة حماة، وكان تنظيم جبهة النصرة الإرهابي سيطر في 12 مايو 2016، على القرية بعد ارتكاب مجازر بحق عدد كبير من المدنيين فيها.
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