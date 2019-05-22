عاجل| البحرين تصدر قانونا يعاقب كل من يبرر أو يروج للأعمال الإرهابية

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أصدرت البحرين قانونا يعاقب كل من يبرر أو يروج للأعمال الإرهابية.
وقالت وكالة أنباء البحرين إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، صادق وأصدر قانون رقم (8) لسنة 2019 بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
جاء فيه:
المادة الأولى
يُستبدل بنص المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، النص الآتي:
مادة 11
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل من قام بأية وسيلة بالترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع لأعمال تشكل نشاطا إرهابيا معاقباً عليه، سواء كان ذلك داخل المملكة أو خارجها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محررا يتضمن أياً من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة السابقة متى كان ذلك بقصد التوزيع أو إطلاع الغير عليه، وكذلك كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة أي من تلك الأفعال.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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فيديو: أسرة سورية تجتاز الأراضي الزراعية سيرا على الأقدام فرارا من هجمات إدلب
بعد أن بدأت القنابل تنهمر فوق منزلهم في شمال غرب سوريا ضمن هجوم كبير للجيش السوري وحلفائه الروس، اضطر المواطن السوري علي الأحمد للفرار وأفراد عائلته سيرا على الأقدام عبر الأراضي الزراعية، بعد أن أصاب القصف شاحنة علي الصغيرة التي كان وعائلته يخططون الهروب على متنها. وقال علي "الطيران الحربي الرشاش كان يحلق في الأجواء... فوقفنا نتفرج على السيارة وهي تحترق". المزارع الذي يبلغ من العمر 25 عاما، تذكر الساعات الأخيرة التي قضاها في قرية الهبيط قبل أن يفر منها هو والعشرات من أفراد عائلته، قائلا "في ساعات الصباح الأولى توقف القصف بالمدفعية والراجمات ليخرج الطيران الحربي فوقنا والمروحي والطيران الحربي الرشاش". وفي الليلة التي سبقت خروج أفراد عائلة علي من القرية، مكثوا في منازلهم أو اختبأوا في ملاجئ تحت الأرض. وكانوا يخشون التحرك في القرية حتى لمعرفة ما إذا كان السكان الآخرون على قيد الحياة. ثم انطلق أفراد العائلة عبر الأراضي الزراعية حيث جرى بعضهم واستقل آخرون سيارات مع جيرانهم. وبقي عدد قليل في القرية. وقال علي "بقينا لمدة ثلاثة أيام لا نعرف عن بعضنا أي شيء". واستطاع أحد الجيران الفرار لكنه استُهدف لدى وصوله إلى الطريق السريع الرئيسي حيث قُتلت زوجته وأطفاله. وبعد أن تفرق أفراد العائلة خلال هروبهم المحموم من القرية، التأم شملهم من جديد في ملجأ متنقل في بستان للزيتون قرب الحدود مع تركيا. وهم من بين نحو 180 ألفا شردهم التصعيد العسكري. ويمثل هذا أكبر تصعيد للعنف منذ الصيف الماضي بين الرئيس السوري بشار الأسد وخصومه المعارضين في محافظة إدلب وحزام من الأراضي حولها. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن تقارير غير مؤكدة تشير إلى أن ما يربو على 170 مدنيا فقدوا أرواحهم. وأضافت ان ضربات جوية أصابت 18 منشأة صحية ودمر العنف ما لا يقل عن 16 مدرسة. للمزيد على يورونيوز: سجناء من داعش يتسببون في أعمال شغب تودي بحياة العشرات في طاجيكستان روسيا تحبط هجوما على قاعدتها الجوية الرئيسية في سوريا الفيلم السوري "من أجل سما" المشارك في مهرجان كان ...حب وأمل تحت القصف والحصار الهبيط أصبحت قرية شبه مهجورة تقع المنطقة إلى حد بعيد تحت سيطرة هيئة تحرير الشام. وتمثل الهيئة آخر شكل لجبهة النصرة التي كانت جناح تنظيم القاعدة في سوريا. وتقول الحكومة السورية إنها ترد على هجمات متشددين تربطهم صلات بتنظيم القاعدة. وبعد أيام من فرارهم، التقى علي بشقيقاته وأشقائه الأربعة وبعض أبنائهم الذين فقدوا. وبمساعدة من الجيران والغرباء اجتمعوا في منزل صديق بشمال إدلب. وانتهى الحال بالعائلة في بستان للزيتون ببلدة أطمة الحدودية قبل أسبوعين. وقال علي الذي ينحدر من ريف حماة وسبق أن تشرد مرتين خلال الحرب المستمرة منذ ثمانية أعوام "نحن اليوم اختصرت حياتنا بشكل كامل تحت شجرتين". ويخرج أفراد العائلة يوميا للبحث عن عمل في مجال الزراعة لكسب العيش. وقالت أم محمد، شقيقة علي، إنهم يحاولون جعل النساء والأطفال ينامون في خيام أناس آخرين أثناء الليل. أما البقية فينامون في العراء. وأخبر جيران أفراد العائلة بأن الهبيط أصبحت الآن شبه مهجورة وأن منازلها انهارت كما تغلق الأنقاض الطرق. وقالت أم محمد "لم نكن نتوقع أن نخرج أحياء". تابعونا على الواتساب والفيسبوك:
Euronews (Ar)
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عشرات القتلى والمصابين بمواجهات في إندونيسيا عقب إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية
قال حاكم العاصمة الإندونيسية جاكرتا يوم الأربعاء إن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 200 في اضطرابات بالعاصمة بعد أن أكدت اللجنة الانتخابية أن الرئيس جوكو ويدودو فاز بالانتخابات التي أجريت الشهر الماضي. وقال الحاكم أنيس باسويدان لتلفزيون (تي.في وان) "حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم، كان هناك 200 مصاب قد نقلوا إلى خمسة مستشفيات". وأضاف "عدد القتلى ستة". وقال إن المستشفيات تجري تشريحاً للجثث لتحديد سبب الوفاة. وكانت الشرطة الإندونيسية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق محتجين في وسط جاكرتا في أعقاب تجمع حاشد نظموه بعدما أكدت النتائج الرسمية انتخاب الرئيس جوكو ويدودو لفترة جديدة. وأكدت المفوضية العامة للانتخابات صحة الإحصاءات غير الرسمية التي أجرتها مؤسسات خاصة لاستطلاعات الرأي والتي أفادت بحصول ويدودو على 55.5 بالمئة في انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل نيسان مقارنة مع 44.5 بالمئة حصل عليها منافسه برابو سوبيانتو. وحظي ويدودو بتأييد أكثر من 85 مليون من إجمالي 154 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم في الانتخابات لكن برابو قال للصحفيين إنه يعتقد بحدوث غش واسع النطاق واحتشد نحو ألف من أنصاره في احتجاج سلمي في جاكرتا. وانتهى التجمع بشكل سلمي ولكن الشرطة الإندونيسية أطلقت فيما بعد الغاز المسيل للدموع بعد أن القى بعض المحتجين ألعاباً نارية ومقذوفات أخرى على رجال شرطة مكافحة الشغب في شارع رئيسي بالعاصمة حسبما أظهرت لقطات تلفزيونية. وأكد مدير الشؤون القانونية في حملة برابو الانتخابية إنه سيطعن في النتيجة أمام المحكمة الدستورية. ونفت وكالة معنية بمراقبة الانتخابات يوم الاثنين مزاعم حدوث غش ممنهج، وقالت إنه لا دليل على ذلك وإن مراقبين مستقلين قالوا إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة. للمزيد على يورونيوز: فيديو: آلاف الطلاب الجزائريين يتظاهرون مطالبين باستقالة الرئيس المؤقت شاهد: مظاهراتٌ في أوروبا دعماً للتكتّل في مواجهة مخططات اليمين القومي المتطرف شاهد: مظاهرات حاشدة في ألمانيا ضد القومية والشعبوية
Euronews (Ar)
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فيديو: آلاف الطلاب الجزائريين يتظاهرون مطالبين باستقالة الرئيس المؤقت
خرج الآلاف من الطلاب إلى شوارع العاصمة الجزائرية اليوم الثلاثاء 21 مايو/أيار للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي الذي عينه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام من تنحيه. وردد المتظاهرون هتافات تطالب بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، إضافة إلى إنهاء هيمنة النخبة التي كانت مسؤولة سياسياً واقتصادياً عن البلاد منذ الاستقلال عن فرنسا في عام 1962. ومن المقرر اجراء انتخابات رئاسية في الرابع من يوليو/ تموز، لكن مصدرا قال الأسبوع الماضي إنه قد يتم تأجيلها. وبعد عقدين في سدة الحكم، أعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي استقالته بسبب ضغط من المتظاهرين والجيش، إلا أن المظاهرات لا تزال تدفع باتجاه تحقيق الإصلاحات السياسية وإقالة جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم . للمزيد على يورونيوز: قائد الجيش الجزائري: "اجراء الانتخابات الرئاسية هو الحل للخروج من الأزمة" شاهد: متظاهران جزائريان يدفعان بشرطي رشهم بالغاز من أعلى عربة أمنية الانتخابات الرئاسية في الجزائر قد تؤجل مع استمرار الاحتجاجات على رموز النظام تابعونا على الواتساب والفيسبوك:
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الجبير: السعودية مستعدة للرد بكل قوة وحزم على أي هجوم محتمل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.