"العسكرى السودانى": التغيير الذى تم حقيقي ويهدف لإرساء الحرية والسلام والعدالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إن التغيير الذي تم في البلاد حقيقي ويهدف لإرساء قيم الحرية والسلام والعدالة وسيادة حكم القانون، داعيا المؤسسات والوحدات الحكومية إلى ضرورة طي صفحة الماضي والنظر بتفاؤل للمستقبل. وقال دقلو - خلال لقائه لليوم الأربعاء بمديري الهيئات والمؤسسات والوحدات الحكومية - "ليس لدينا تصفية حسابات مع أحد ولكننا نريد المنهاج القويم الذي يؤدي لتطور ونهضة البلد"، موجها مديري الهيئات والمؤسسات بإخلاص النوايا وصفاء الضمائر لخدمة الوطن وتجنب النظر للمصالح الشخصية الضيقة. وأكد دقلو أن المجلس العسكري الانتقالي زاهد في السلطة وغير متشبث بها، منوها بأنه الضامن الحقيقي للشعب السوداني في السلام والاستقرار والتحول الديمقراطي، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات بين المجلس وقوى الحرية والتغيير إلى اتفاق يحقق طموحات أهل السودان في التغيير ويمهد الطريق نحو التحول الديمقراطي المنشود .

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