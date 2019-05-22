انتحار عاملة منزلية آسيوية شنقا بأحد المنازل بمنطقة الحجيات بالبحرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتحار عاملة منزلية آسيوية شنقا بأحد المنازل بمنطقة الحجيات في الرفاع الشرقي، والجهات الأمنية تقوم بإتخاذ اللازم. وذلك حسبما نشرت جريدة الايام البحرينية .

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