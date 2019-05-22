شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يبحث مع رئيس الوزراء العراقى أطر دفع مجالات التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، العلاقات الثنائية التي تربط البلدين، وتعزيزها وتنميتها، والسعي المتواصل للارتقاء بأطر التعاون المشترك في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب بين البلدين والشعبين الشقيقين.
كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بقصر دسمان، بحضور ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح - سبل دعم أمن واستقرار العراق، لتحقيق وحدة وسلامة أراضيه، وتعزيز الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه.
كما تضمنت مباحثات أمير الكويت ورئيس مجلس الوزراء العراقي، بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
وكان رئيس الوزراء العراقي قد وصل - في وقت سابق اليوم - والوفد المرافق له الى الكويت في زيارة رسمية قصيرة؛ حيث جرت له مراسم استقبال رسمية، عزف خلالها السلامان الجمهوري العراقي والوطني الكويتي.
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