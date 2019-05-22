الرئيس التونسى يبحث مع رئيس حكومة الوفاق الليبى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل رئيس الجمهورية التونسي الباجي قايد السبسي بقصر قرطاج، فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا.
وتطرق اللقاء - وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء - إلى مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية والجهود المبذولة إقليميًا ودوليًا لوقف الاقتتال وإنهاء العمليات العسكرية نظرًا لتداعياتها الخطيرة على الشعب الليبي وعلى الأمن والاستقرار في المنطقة وفسح المجال للحوار لاستئناف العملية السياسية بين مختلف الأطراف الليبية برعاية الأمم المتحدة بما يحقن دماء الليبيين ويحفظ وحدة ليبيا واستقرارها.
وأكد رئيس الجمهورية، بهذه المناسبة، وقوف تونس إلى جانب الشعب الليبي وضرورة الخروج من هذه الأزمة في أسرع الأوقات وتجنيب البلاد مزيدًا من الخسائر والمعاناة من خلال الإنهاء الفوري للاقتتال بين أبناء الشعب الواحد والتزام جميع الأطراف بالتهدئة وضبط النفس وتغليب المصلحة العليا للوطن.
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