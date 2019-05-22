موجة حر استثنائية تؤجل اختبارات طلابية أثارت جدلا في مصر

القاهرة/ الخليج 365

أعلنت وزارة التعليم المصرية، تأجيل اختبارات طلابية، كانت مقررة الخميس، بسبب موجة حارة تشهدها البلاد.

جاء ذلك في بيان لمجلس الوزراء، الأربعاء، عقب يوم من تظاهرات طلابية نادرة احتجاجا على أزمات تعطل "الامتحان الإلكتروني"، وسط انتقادات للتعامل الأمني ضد بعضها.

وقال البيان، إن "وزارة التعليم تقرر تأجيل امتحانات الصف الأول الثانوي، الخميس، بسبب ارتفاع درجات الحرارة".

وأوضح أن القرار يشمل "تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى (الإنجليزية) للصف الأول الثانوي، والمقرر عقده الخميس، إلى السبت المقبل، نظرا لارتفاع درجات الحرارة".

وأكدت وزارة التعليم أن "التأجيل لاختبارات مادة اللغة الأجنبية الأولى فقط، وتستكمل باقي الامتحانات في موعدها".

والثلاثاء، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، مقاطع مصورة لمئات الطلاب في شوارع عدة محافظات مرددين هتافات متعلقة بانتقاداتهم للنظام التعليمي الجديد الإلكتروني.

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ولم تعلق السلطات المصرية على تلك التظاهرات الطلابية النادرة في السنوات الأخيرة، وخاصة مع حديث نشطاء عن فرض قيود على خروج التظاهرات، وهو اتهام ترفضه الحكومة وتؤكد أنها إجراءات تنظيمية لا تفرض قيودا.

وعلى صعيد مواز، قررت محافظة الوادي الجديد (غرب)، في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية، منح جميع العاملين بالمحافظة عطلة رسمية، الخميس، للارتفاع الشديد درجات الحرارة.

فيما قررت محافظة أسيوط (جنوب)، في بيان، تعطيل جميع الاختبارات لطلاب المدارس بجميع المراحل التعليمية، الخميس، بسبب الارتفاع الشديد في درجات الحرارة.

ووجه محافظ أسيوط جمال نور الدين، برفع حالة الاستعداد للقصوى في جميع المستشفيات ومرفق الإسعاف، واتخاذ كافة التدابير بجميع مرافق الخدمات بالمحافظة.

كما أفادت وسائل إعلام محلي، بنشوب حريق "هائل" داخل حافلة نقل جماعي للركاب (أتوبيس) وسط القاهرة، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، دون وقوع ضحايا.

وتشهد مصر موجة حارة استثنائية اعتبارا من الأربعاء، وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية بمصر (حكومية) إلى استمرارها حتى الجمعة، بدرجات حرارة تسجل 45 درجة مئوية.

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