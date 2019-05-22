السعودية: نعمل لتمكين 15 مليون معتمر من زيارة المملكة سنوياً

الرياض/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الأربعاء، أنها تعمل على تمكين 15 مليون زائر من أداء فريضة العمرة، سنويًا، بحلول العام المقبل.

جاء ذلك على لسان وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة محمد بن عبد الرحمن البيجاوي، حسب وكالة الأنباء الرسمية بالسعودية.

وقال البيجاوي إن بلاده تسعى "لتمكين ما يزيد على 15 مليون مسلم من أداء العمرة سنوياً بحلول عام 2020".

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وأوضح أن "المملكة لا تدخر جهدا في بذل كل ما في وسعها لتلبية احتياجات ضيوف الرحمن وتحقيق تطلعاتهم (...) وتحويل موسم العمرة والزيارة إلى صناعة احترافية يستفيد منها مستقبل هذا القطاع الحيوي".

وأضاف البيجاوي أن بلاده "توسعت في تنفيذ حزم مشاريع خدمية، منها تطوير المطارات وزيادة طاقتها الاستيعابية، وأطلقت مشروع مترو مكة المكرمة (...) من أجل تسهيل الوصول إلى الحرمين الشريفين وتمكين ضيوف الرحمن من أداء فريضة الحج والعمرة".

وحسب المصدر ذاته، بلغ عدد المعتمرين والزوار من خارج المملكة 8 ملايين معتمر وزائر، سنويا، على مدار العشر سنوات الماضية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية أن أكثر من 6.6 مليون معتمر أدوا فريضة العمرة من خارج المملكة خلال الموسم الحالي (نحو 9 أشهر).الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.