الإمارات والأردن تتفقان على إجراء تدريبات عسكرية بأبو ظبي

أبو ظبي/ الخليج 365

اتفقت الإمارات والأردن، مساء الأربعاء، على إجراء تدريبات عسكرية مشتركة في أبو ظبي.

جاء ذلك خلال لقاء بين ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الأربعاء، في العاصمة الإمارتية أبو ظبي، خلال زيارة رسمية يجريها الأخير للبلاد، وفق وكالة الأنباء الرسمية (وام).

واتفق الجانبان على قيام "وحدات من القوات المسلحة في البلدين بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب (لم تحدده) في دولة الإمارات".

كما أكدا على "وقوفهما صفًا واحدًا وتضامنهما المطلق في مواجهة كافة التحديات، وأن أمن الإمارات والأردن كان وسيبقى واحدا لا يتجزأ".

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وتعهد العاهل الأردني بوقوف بلاده بكامل إمكانياته إلى جانب دولة الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها، اللذين يشكلان، وأمن الخليج العربي، ركيزة لأمن واستقرار المنطقة والعالم".

وفي وقت سابق الأربعاء، استقبل بن زايد، عاهل الأردن لدى وصوله مطار البطين، في أبو ظبي، خلال زيارة رسمية غير محددة المدة يجريها عبد الله الثاني، للإمارات، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي 12 مايو/أيار الجاري، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أن 4 سفن شحن تجارية من عدة جنسيات (لم تحددها) تعرضت لعمليات تخريبية قرب مياهها الإقليمية، قبالة ميناء الفجيرة البحري.

تلا هذا الإعلان تأكيد الرياض لتعرض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي قرب المياه الإقليمية للإمارات.

وميناء الفجيرة يقع على الساحل الشرقي للإمارات، ويبعد ما يقرب من 70 ميلاً بحريا عن مضيق هرمز.

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