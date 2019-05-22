حفتر لماكرون: شروط وقف إطلاق النار "لم تكتمل بعد"

مصطفى كامل/ الخليج 365

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الأربعاء، أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أبلغ الرئيس إيمانويل ماكرون، في باريس، أن "الشروط لم تكتمل بعد" لإقرار وقف لإطلاق النار حول العاصمة الليبية طرابلس.

وأضافت الرئاسة، في بيان نقلت عنه قناة "فرانس 24"، أن حفتر قدم شرحا للوضع على الأرض لماكرون، خلال اجتماع استغرق أكثر من ساعة.

وتابع البيان، أن حفتر، قال لماكرون، إنه "يحرز تقدما" ويعزز "مواقعه تدريجيا".

وذكر أن الرئيس الفرنسي طلب من حفتر ضرورة التوصل الى وقف لإطلاق النار "في أقرب وقت ممكن".

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ولفت البيان، إلى أن "الدبلوماسية الفرنسية ستكون نشطة للغاية في الأسابيع المقبلة، في محاولة لتشجيع التوصل إلى حل، عبر الإبقاء على حوار مستمر مع الأمم المتحدة وإيطاليا والعواصم الأوروبية الأخرى، وواشنطن والجهات الإقليمية".

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة الوفاق، وسط رفض واستنكار دوليين، باعتبار الهجوم وجه ضربة لجهود الأمم المتحدة لمعالجة النزاع في ليبيا.

وتمكنت قوات حفتر من دخول 4 مدن رئيسية، تمثل غلاف العاصمة، كما توغلت في الضواحي الجنوبية لطرابلس، لكنها تعرضت لانتكاسات وتراجعت في أكثر من محور.

وتعاني ليبيا، منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة الوفاق وحفتر، الذي يقود الجيش في الشرق.

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