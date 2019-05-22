نادي #النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز بحضور نائب رئيس النادي

صحيفة الخليج الإلكترونية واصل نادي النصر تدريباته على ملعب الرمز بحضور نائب رئيس النادي الأستاذ عبد العزيز الجليل. وانطلقت التدريبات بتمارين لياقية متنوعة بدأت بالجري حول الملعب، بينما أجرى مدرب الفريق فيتوريا تدريبات ترفيهية للاعبين باستخدام الكرة. واختتم المدرب تدريباته بمناورة على منتصف الملعب طبق خلالها عددا من الجمل التكتيكية.

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