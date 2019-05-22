إدارة نادي #الجزيرة الإماراتي يرحب بانتقال مبخوت إلى #الاتحاد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
رحب مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي بانتقال اللاعب الدولي علي مبخوت، مهاجم وهداف الفريق، إلى صفوف نادي الاتحاد السعودي المنافس في دوري أبطال آسيا 2019.
واشترط مسؤولو الجزيرة، الحصول على مبلغ مادي يليق بقدرات اللاعب، الذي قدم مستويات متميزة للغاية مع الفريق، على مدار السنوات الأخيرة.
وكان الفريق الغربي ضمن التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، كوصيف للمجموعة الثانية بعد أن تعادل مع ضيفه الوحدة الإماراتي 1 / 1 .
وينتظر الاتحاد في دور الستة عشر، الفائز من المباراة التي ستجمع بين مواطنه النصر ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني في ختام منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة.
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