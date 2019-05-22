إدارة نادي #الجزيرة الإماراتي يرحب بانتقال مبخوت إلى #الاتحاد

وكان الفريق الغربي ضمن التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال آسيا، كوصيف للمجموعة الثانية بعد أن تعادل مع ضيفه الوحدة الإماراتي 1 / 1 .

وينتظر الاتحاد في دور الستة عشر، الفائز من المباراة التي ستجمع بين مواطنه النصر ونظيره ذوب آهن أصفهان الإيراني في ختام منافسات المجموعة الأولى بدور المجموعات للمسابقة.