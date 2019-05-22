انظار #الاتحاد و #النصر تتجه نحو الاسترالي #آرون_موي

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صحيفة الخليج الإلكترونية
دخل نادى الاتحاد فى صراع شرس مع نظيره، النصر ، حول التعاقد مع الاسترالي آرون موي، نجم خط وسط نادي هيديرسفيلد تاون الإنجليزي، وذلك خلال فترة الإنتقالات الصيفية.
وذكرت تقارير صحفية سعودية، إن العميد والعالمي دخلا فى صراع من نوع خاص، خارج المستطيل الأخضر ، حول التعاقد مع النجم الإسترالى آرون موي.
ويرغب النصر ، يرغب فى ضم موي ، كلاعب آسيوي بديلًا عن مواطنه براد جونز، حارس مرمى الفريق الأول، فيما يرغب النمور، في قيده مكان ماتيو جورمان.
وخاض اللاعب الإسترالى 29 مباراة مع هيديرسفيلد تاون ، هذا الموسم ، بينها 25 كأساسي، وسجل 3 أهداف، وصنع أسيست واحد.
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