انظار #الاتحاد و #النصر تتجه نحو الاسترالي #آرون_موي

وذكرت تقارير صحفية سعودية، إن العميد والعالمي دخلا فى صراع من نوع خاص، خارج المستطيل الأخضر ، حول التعاقد مع النجم الإسترالى آرون موي.

ويرغب النصر ، يرغب فى ضم موي ، كلاعب آسيوي بديلًا عن مواطنه براد جونز، حارس مرمى الفريق الأول، فيما يرغب النمور، في قيده مكان ماتيو جورمان.

وخاض اللاعب الإسترالى 29 مباراة مع هيديرسفيلد تاون ، هذا الموسم ، بينها 25 كأساسي، وسجل 3 أهداف، وصنع أسيست واحد.