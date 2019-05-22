- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الإلكترونية
سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضوء على تتويجات مدرب مانشستر سيتي هذا الموسم، والتي رفعت رصيد ألقاب المدرب الإسباني إلى 27 في المركز الرابع بتاريخ المدربين.
ويحتل صدارة ألقاب المدربين على مر التاريخ المدرب الأسطوري لمانشسر يونايتد سير أليكس فيرجسون برصيد 48 لقباً.
وفي المركز الثاني، يأتي المدرب التاريخي لشاختار دونيتسك الأوكراني برصيد 32 لقباً مع 6 أندية مختلفة.
ويأتي المدرب الأوكراني التاريخي لدينامو كييف فاليري لوبانوفيسكي في المركز الثالث برصيد 29 لقب.
وحقق جوارديولا مع السيتي 4 ألقاب هذا الموسم، هي الدرع الخيرية، كأس الرابطة، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مكنته من تخطي البرتغالي جوزيه مورينيو صاحب الـ25 لقب.
وما زال بإمكان جوارديولا تسجيل المزيد من الألقاب في مسيرته التدريبية إذا استمر في نجاحاته الحالية.
كانت هذه تفاصيل خبر #جوارديولا في المركز الرابع بطريق الوصول لرقم #فيرجسون “الأسطوري” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.