جوارديولا في المركز الرابع بطريق الوصول لرقم #فيرجسون “الأسطوري”

سلطت صحيفة “ماركا” الإسبانية الضوء على تتويجات مدرب مانشستر سيتي هذا الموسم، والتي رفعت رصيد ألقاب المدرب الإسباني إلى 27 في المركز الرابع بتاريخ المدربين.

ويحتل صدارة ألقاب المدربين على مر التاريخ المدرب الأسطوري لمانشسر يونايتد سير أليكس فيرجسون برصيد 48 لقباً.

وفي المركز الثاني، يأتي المدرب التاريخي لشاختار دونيتسك الأوكراني برصيد 32 لقباً مع 6 أندية مختلفة.

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ويأتي المدرب الأوكراني التاريخي لدينامو كييف فاليري لوبانوفيسكي في المركز الثالث برصيد 29 لقب.

وحقق جوارديولا مع السيتي 4 ألقاب هذا الموسم، هي الدرع الخيرية، كأس الرابطة، الدوري الإنجليزي وكأس إنجلترا مكنته من تخطي البرتغالي جوزيه مورينيو صاحب الـ25 لقب.

وما زال بإمكان جوارديولا تسجيل المزيد من الألقاب في مسيرته التدريبية إذا استمر في نجاحاته الحالية.