رئيس #هيئة_الرياضة و #وزير_التعليم يتوجان غداً بطلا ” #نخبة_المملكة “

صحيفة الخليج الإلكترونية

يتوّج صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، الفريقين الفائزين ببطولة المملكة لنخبة دوري المدارس لكرة القدم غداً على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة في اختتام منافسات البطولة لهذا العام للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

وكانت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس اختتمت أمس بتأهل فريق متوسطة ابن هشام من المدينة المنورة، وفريق مدرسة أبي بكر الصديق من جازان من تصفيات فرق المرحلة المتوسطة، حيث فاز فريق متوسطة ابن هشام من المدينة المنورة على فريق متوسطة الجزيرة من الطائف بثلاثة أهداف دون رد، سجلها محمد عبدالرحمن (هاتريك)، وفاز فريق مدرسة أبي بكر الصديق من جازان بركلات الترجيح (4 – 2) على فريق مدرسة الرازي من جدة بعد تعادلهما في الشوطين الأصليين والإضافيين دون أهداف.

بينما تأهل إلى المباراة النهائية من تصفيات فرق المرحلة الثانوية فريق ثانوية الأقصى الأهلية من جدة، وفريق ثانوية قرطبة من الرياض إثر فوز فريق ثانوية الأقصى الأهلية على فريق مدرسة المأمون الثانوية من المدينة المنورة بهدف دون رد، سجله اللاعب فهد مجرشي، وفاز فريق ثانوية قرطبة على فريق ثانوية منارات القصيم بهدفين مقابل هدف، سجلهما اللاعبان باسل السيالي ومهند مندو، وسجل هدف فريق ثانوية منارات القصيم اللاعب مؤيد الشوهلي.

يذكر أن دوري المدارس مشروع رياضي وطني أطلقته الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم هذا العام من أجل إعداد جيل اليوم ليصنع إنجازات المستقبل، حيث يهدف إلى اكتشاف المواهب في رياضة كرة القدم من المدارس ومنحها فرصة اللعب والبروز في دوري منظم يقام لمدة خمس سنوات على مستوى المملكة، حتى تمضي المواهب نحو الأندية والمنتخبات الوطنية، وذلك مواكبة لأهداف رؤية 2030، إذ كانت ركلة بداية هذا المشروع في الـ 13 من شهر فبراير الماضي في مدينة الرياض، عندما أطلق حينها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ دوري المدارس، حيث بدأ بمرحلته التمهيدية على مستوى 47 محافظة ومنطقة في المملكة، وقد بلغ عدد المدارس المشاركة في الدوري 5447 مدرسة من كل مراحل التعليم العام، شاركت بـ 114367 طالباً في 11028 فريقاً، كأكبر دوري مدارس في منطقة الخليج العربي، وتأهل إلى بطولة المملكة لنخبة دوري المدارس 32 فريقاً من تصفيات المناطق والمحافظات، بواقع 16 فريقاً عن مدارس المرحلة المتوسطة و 16 فريقاً عن مدارس المرحلة الثانوية.

وفي جانب آخر خصصت اللجنة الإشرافية لدوري المدارس عدة جوائز للجماهير الرياضية التي ستحضر المباراة النهائية غداً على الملعب الرديف الرئيس بمدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، تشمل سيارة وخمسة أجهزة “جوال” وقمصان لفريق ريال مدريد الإسباني موقّعة من نجوم الفريق.