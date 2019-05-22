اليمن.. تحرير مناطق بـ #الضالع من أيدي #ميليشيا_الحوثي

صحيفة الخليج الالكترونية

نجحت القوات اليمنية المشتركة، في تحقيق عدد من الانتصارات النوعية شمال محافظة الضالع جنوب اليمن، اليوم الأربعاء.

وتمكَّنت القوات اليمنية من دحر ميليشيا الحوثي الانقلابية، المدعومة من إيران من مناطق شمال وغرب مديرية قعطبة، وذلك ضمن عملية عسكرية واسعة مسنودة من تحالف دعم الشرعية، الذي تقوده المملكة العربية السعودية، وتم إطلاقها لتحرير ما تبقى من مناطق شمال وغرب قعطبة.

وأشارت مصادر ميدانية، إلى أن القوات تمكنت من تحرير مناطق وجبل الوعل وقرية قردح شمال مديرية قعطبة، إضافة إلى تطهير عدد من المواقع في قرى حُمر السادة شمال غربي قعطبة، وفق «العربية».

Advertisements

وأكدت المصادر، أن المعارك لا تزال على أشدها وسط تقدم قوات الجيش اليمني، باتجاه معسكر العللة ومناطق حمر غرب المديرية ذاتها.

وتكبدت الميليشيا الانقلابية عشرات القتلى والجرحى، علاوة على انهيارات كبيرة تشهدها صفوفها وفرار العشرات من مقاتليها من أرض المعارك، وفق المصادر.

كما لقي قيادي كبير في الميليشيات الحوثية مصرعه، في جبهة حجر، وهو المدعو سفيان الشريفي المكنى (أبوحرب)، أحد قيادات قوات الأمن المركزي، التابعة للحوثيين.