صحيفة الخليج الإلكترونية بدأت أمس فعاليات بطولة (انطلق) الرمضانية لسباقات الكارتينج والموجهة لمنسوبي ومنسوبات دور الحضانات الاجتماعية، على حلبة FunXtreme بميدان ديراب في مدينة الرياض تحت رعاية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبإشراف الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية .

وتستمر البطولة التي تتضمن ثلاث فئات (ناشئين، شباب، سيدات) حتى يوم السبت المقبل .

وبهذه المناسبة أكد الرئيس التنفيذي FunXtreme المهندس عمار القاضي أن الحلبة تتبنى برامج المسؤولية الاجتماعية، عبر إطلاق المبادرات والبطولات الهادفة لدعم المواهب وإبرازها، مثمناً الرعاية الكريمة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للبطولة التي أضافت بعداً إنسانياً آخر لفعالياتها.

ولفت المهندس القاضي النظر إلى أن (انطلق) من أهم البطولات الوطنية في شهر رمضان المبارك برياضة الكارتينج حيث ينظر إليها كواحدة من البطولات لاكتشاف المواهب الشابة برياضة السيارات، مشيراً إلى أن الحلبة تحرص على المشاركة في الأعمال المجتمعية وترسيخ قيم التكافل الاجتماعي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء فعاليات بطولة (انطلق) لسباقات #الكارتينج الرمضانية على حلبة FunXtreme# لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.