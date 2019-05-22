كاريلو ينهي الجدل ويحسم موقفه من عرض #النصر و #الهلال

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صحيفة الخليج الإلكترونية
أعلن البيروفي أندريه كاريلو جناح فريق الهلال المعار من صفوف بنفيكا البرتغالي، موقفه من الرحيل عن “الزعيم”، والعرض المقدم من النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وتحاول إدارة نادي الهلال منذ فترة شراء عقد كاريلو من بنفيكا، ولكن إدارة النادي البرتغالي طلبت مبلغاً كبيراً، مما دفع إدارة النصر للدخول في الصفقة، حيث قدم “الزعيم” عرضاً بقيمة 15 مليون يورو، فيما جاء عرض “العالمي” بقيمة 18 مليون يورو.
وأكد كاريلو في تصريحات لصحيفة ovacion البرتغالية، قائلاً: “أولويتي هي الهلال، والتقيت بالصدفة أكثر من مرة مع فيتوريا، ولكن لم نتحدث مطلقاً عن العودة للعمل معاً”.
وأضاف: “كنت أملك عدة عروض، لكنني كنت مقتنعًا بالمشروع الجاد والجاد جداً الذي قدمه الهلال لي، وأن أعود للعمل مع جيسوس، الذي كان أحد أفضل المدربين الذين قضيتهم خلال حياتي المهنية”.
وتابع: “يجب أن أعترف أنني سعيد للغاية في الهلال وأريد أن أستمر، وإما الهلال أو العودة إلى البرتغال”.
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