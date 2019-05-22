كاريلو ينهي الجدل ويحسم موقفه من عرض #النصر و #الهلال

وأكد كاريلو في تصريحات لصحيفة ovacion البرتغالية، قائلاً: “أولويتي هي الهلال، والتقيت بالصدفة أكثر من مرة مع فيتوريا، ولكن لم نتحدث مطلقاً عن العودة للعمل معاً”.

وأضاف: “كنت أملك عدة عروض، لكنني كنت مقتنعًا بالمشروع الجاد والجاد جداً الذي قدمه الهلال لي، وأن أعود للعمل مع جيسوس، الذي كان أحد أفضل المدربين الذين قضيتهم خلال حياتي المهنية”.

وتابع: “يجب أن أعترف أنني سعيد للغاية في الهلال وأريد أن أستمر، وإما الهلال أو العودة إلى البرتغال”.