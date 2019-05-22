الحارس #الأرجنتيني يمهد رحيل #دي_خيا عن #مانشستر_يونايتد

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صحيفة الخليج الإلكترونية
بات مستقبل الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبا من الرحيل عن الشياطين الحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وينتهي تعاقد دي خيا في صيف عام 2020، حيث يرفض تجديد تعاقده مع مانشستر يونايتد، إلا بعد زيادة راتبه الأسبوعي إلى 350 ألف جنية إسترليني، حيث يحق له في نهاية الموسم المقبل الرحيل مجانا عن ملعب أولد ترافورد.
وكشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن النرويجي أولي جونار سولسكاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، لا يرغب في صرف الكثير من الأموال على حارس جديد، في مقابل تعزيز خط الدفاع.
وأوضحت أن سولسكاير سيقرر الاعتماد على الأرجنتيني سيرجيو روميرو الحارس البديل كأساسي، بعد الرحيل المحتمل لديفيد دي خيا في فترة الانتقالات الصيفية.
وأشارت إلى أن المفاوضات بين مانشستر يونايتد ودي خيا من أجل تجديد تعاقده وصلت إلى طريق مسدود، خاصة مع رفض إدارة المانيو تنفيذ طلبات الحارس الإسباني المالية.
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