الدفاع_الأميركية: استخدام #السلاح_الكيماوي في #سوريا خط أحمر

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، اليوم، أن استخدام النظام السوري للأسلحة الكيماوية “خط أحمر” بالنسبة للولايات المتحدة.
وأوضحت الوزارة في تصريحات صحافية، اليوم، أن “القوات الأميركية في المنطقة تراقب تحركات النظام السوري”.
وحذرت الخارجية الأميركية، أمس، من أن واشنطن وحلفاءَها سيردّون “على نحو سريع ومتناسب” إذا ثبت ذلك.
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