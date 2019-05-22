شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء مفاجئ لنوع من مركبات «هوندا».. «التجارة»: خلل خطير يؤدي إلى حوادث والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عن استدعاء 129 مركبة هوندا “ODYSSEY / PILOT” 2019، لخلل في حزام توقيت المحرك.
وأكدت الوزارة، اليوم الأربعاء، على حسابها الرسمي في مقع “تويتر”، أن الخلل قد يؤدي إلى توقف المحرك بشكل مفاجئ؛ ما يزيد من خطر وقوع حادث.
ودعت مالكي هذه النوعية من المركبات إلى التحقق من شمول الرقم التسلسلي للمركبة من خلال (http://recalls.sa) والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.
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