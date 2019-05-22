شكرا لقرائتكم خبر عن «الاتصالات» تكشف مفاجأة عن سرعات الإنترنت في المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الأربعاء، مؤشرات تقرير “مقياس” للربع الأول من عام 2019، وذلك عبر رصد المستوى العام لجودة خدمة الإنترنت المقدمة في المملكة.
وأظهر التقرير ارتفاعاً في المعدل العام لأداء سرعات الإنترنت المتنقلة في المملكة، حيث بلغ معدل سرعة التحميل 32.2 ميجابت في الثانية بزيادة 12.2% مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي، فيما بلغ معدل سرعة الرفع 13.1 ميجابت في الثانية.
وحقّقت شركة الاتصالات السعودية STC أعلى متوسط للأداء بلغ 38.0 ميجابت في الثانية بنسبة ارتفاع 8.0%، بينما حققت شركتا “زين” و”موبايلي” أفضل نسب تحسن بلغت 19.0% و18.5% على التوالي بمتوسط سرعات 29.4 و30.7 ميجابت في الثانية.
كما جاءت النسبة الأعلى مما يتم بثه عبر موقع يوتيوب YouTube في المملكة من خلال شبكات الإنترنت المتنقلة بدقة الوضوح الكاملة Full HD، حيث حقّقت “موبايلي 4G” أعلى نسبة بث على الموقع بلغت 71%، تلتها “STC” بنسبة 68% ثم “زين” بنسبة 52%.
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