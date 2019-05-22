الان تتابع تركي آل الشيخ: بدء التسجيل في مسابقتي تلاوة القرآن والأذان والجوائز 12 مليون ريال والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ “كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال.
ودعا الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر جميع المسلمين حول العالم للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://quranathanawards.com
كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ: بدء التسجيل في مسابقتي تلاوة القرآن والأذان والجوائز 12 مليون ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.