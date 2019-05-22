تركي آل الشيخ: بدء التسجيل في مسابقتي تلاوة القرآن والأذان والجوائز 12 مليون ريال

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

قال المستشار بالديوان الملكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ “كما وعدناكم، اليوم نعلن عن فتح باب التسجيل في أكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم في العالم وأول مسابقة للأذان بمجموع جوائز ١٢ مليون ريال.

ودعا الشيخ في تغريدة عبر حسابه على تويتر جميع المسلمين حول العالم للمشاركة عبر المنصة الإلكترونية: https://quranathanawards.com