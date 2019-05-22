عبد الله الثاني إلى الإمارات

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محمد عثمان - الرياض - دبي- "الحياة" | منذ 52 دقيقة في 22 مايو 2019 - اخر تحديث في 22 مايو 2019 / 18:01

بدأ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني زيارة رسمية الى دولة الامارات، يبحث خلالها العلاقات الثنائية وتطورات المنطقة، وأفادت وكالة الانباء الاردنية بان الأمير رعد بن زيد أدى اليمين الدستورية بحضور هيئة الوزارة نائبا للملك.



وأعلنت الوكالة ان الملك عبدالله الثاني غادر الاردن في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه فيها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني"، واشارت ان العاهل الاردني "سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأعلنت الوكالة ان الملك عبدالله الثاني غادر الاردن في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه فيها ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني"، واشارت ان العاهل الاردني "سيلتقي ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

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