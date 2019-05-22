القوات العراقية تكثف انتشارها على خلفية حرائق المحاصيل الزراعية (صور)

ونقل موقع "الحشد الشعبي"، أن اللواء 53 بالحشد بالتنسيق مع القوات الأمنية وسع انتشاره لتأمين موسم الحصاد في أطراف تلعفر، لحماية المزارعين والفلاحين الذين باشروا بحصاد محاصيلهم الزراعية.

يذكر أن الحشد الشعبي أعلن عن خطط استراتيجية لتأمين الأراضي الزراعية من الكوارث الطبيعية والأعمال التخريبية.

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وفي وقت سابق أعلن وزير الزراعة، صالح الحسني، خلال الاجتماع الموسع مع النواب، أن آخر إحصائية مؤكدة بينت أن مساحة الأراضي المتضررة من الحرائق بلغت (1185) دونم.

وكانت وزارة الزراعة، قد أعلنت، يوم الإثنين الماضي، في بيان اطلعت عليه "سبوتنيك"، أن حرائق حقول القمح والشعير ممنهجة، كاشفة أنها بصدد إعلان نتائج التحقيقات قريبا.