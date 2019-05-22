ولي عهد أبوظبي والعاهل الأردني يتفقان على إجراء عسكري في الإمارات "قريبا"

واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم الأربعاء 22 مايو / آيار، الملك عبد الله الثاني، عاهل الأردن، لدى وصوله إلى أبوظبي، بحسب ما جاء على الصفحة الرسمية لولي عهد أبو ظبي على "تويتر".

وأكد الجانبان أن الدولتان تنسقان مع الدول العربية بشأن تطورات الأحداث في المنطقة بما يصون المصالح العربية، بحسب تدوينات الصفحة الرسمية للديوان الملكي الأردني على "تويتر" اليوم الأربعاء 22 مايو / آيار.

وقال الشيخ محمد بن زايد: "الأردن يمثل عمقا استراتيجيا مهما لمجلس التعاون ولدول الخليج العربية، والإمارات تولي العلاقات مع الأردن أهمية كبيرة"، مشددا على الحرص المتبادل من قيادتي الإمارات والأردن على التشاور وتبادل وجهات النظر حول القضايا والمستجدات في المنطقة.

وقال الملك عبدالله الثاني: "الأردن يقف بكامل إمكانياته إلى جانب الإمارات في مواجهة أي تحد يستهدف أمنها واستقرارها".

واتفق الجانبان في ختام المباحثات على قيام وحدات من القوات المسلحة في البلدين، بإجراء تمرين مشترك في المستقبل القريب في الإمارات.