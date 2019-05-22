إطلاق سراح إيطالي ظل مسجونا في سوريا لنحو 3 سنوات

وحسب "رويترز" أضاف المكتب في بيان "أُطلق سراح المواطن الإيطالي أليساندرو ساندريني إثر جهود مكثفة، في بلد أجنبي، بالتنسيق والتعاون بين المخابرات والشرطة القضائية ووحدة إدارة الأزمات بوزارة الخارجية في إيطاليا".
كان ساندريني (32 عاما)، وهو من مدينة بريشا بشمال إيطاليا، قد سافر جوا إلى تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 لقضاء عطلة.
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