شكرا لقرائتكم خبر عن سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان فى ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الاربعاء، سقوط 13 قذيفة جنوب مدينة كنعان في ديالى. وقالت الخلية - في بيان نقلته قناة ( السومرية نيوز ) العراقية - إن قوة من قيادة عمليات ديالى، تجري عملية تفتيش بحثا عن عناصر إرهابية أقدمت على إطلاق 13 قذيفة هاون سقطت جنوب مدينة كنعان بمحافظة ديالى، وانتقلت قوات الأمن للوقوف على الحادث الإرهابي.

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