جوتيريس يدين تقارير عن وقوع هجوم على مطار فى نجران بالسعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، عن القلق بشأن التقارير التي أفادت بحدوث هجوم آخر بطائرة بدون طيار، أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، على مطار في نجران في المملكة العربية السعودية، وفق ما أورد مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الأربعاء .

ووفق ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة، أدان الأمين العام هذه الهجمات وأي هجوم يستهدف المدنيين وبنيتهم الأساسية بما ينتهك القانون الإنساني الدولي. ودعا جوتيريش، أطراف الصراع اليمني إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد في ظل تصاعد التوترات.

وذكـّر الأمين العام الأطراف بأن التحرك قدما بشكل مثمر ممكن عبر الحوار، ودعا كل الأطراف إلى العمل بصورة بناءة مع مبعوثه الخاص لليمن مارتن غريفيثس لتحقيق المزيد من التقدم في تطبيق اتـفاق ستوكهولم، وجهود إنهاء الصراع.

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