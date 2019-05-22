شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبو ظبى: الإمارات تعمل على ضمان حرية الملاحة بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت وكالة أنباء الإمارات، أن ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال اليوم الأربعاء، إن الإمارات تعمل مع الدول العربية بما يضمن حرية الملاحة فى المنطقة.

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وقالت الوكالة، إن ولى عهد أبو ظبى، الذى يستضيف العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى فى زيارته الرسمية للإمارات، قال "دولة الإمارات العربية المتحدة تعمل على التنسيق مع الدول العربية وفى مقدمتها المملكة الأردنية الهاشمية، بشأن تطورات الأحداث فى المنطقة، بما يصون المصالح العربية العليا ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين، ويضمن حرية الملاحة فى هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الفائقة للعالم كله".

وأضاف، أن الإمارات والأردن ستجريان تدريبات عسكرية مشتركة فى الإمارات فى المستقبل القريب.